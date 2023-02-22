Среда, 22 февраля, 2023
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В Новосибирске кондукторша обматерила и избила пассажиров

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Жители Новосибирска пожаловались на женщину-кондуктора в автобусе №13, у которой произошел нервный срыв, сообщил портал Om1.ru.

Инцидент случился вечером 21 февраля. Одна из пассажирок рассказала, что хотела расплатиться банковской картой — это не понравилось кондуктору. В итоге она стала кричать и материть девушку.

«В автобус зашла бабушка. Свободных мест не было, и она решила сесть на место кондуктора, которую это привело в ярость. Женщина сначала орала на пассажирку, заставляла ее уйти», — отметила пострадавшая.

Пассажиры предположили, что кондуктор был под воздействием наркотических веществ.

Вскоре кондукторша поругалась с мужчиной, который не мог расплатиться мелочью. В ответ он получил удар по голове.

«Идиота кусок. Хотел здесь сервис за 30 рублей, как у президента? Маме своей это говорить будешь», — заявила женщина.

Ближе к конечной остановке она надела наушники и стала громко петь, игнорируя всех пассажиров.

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