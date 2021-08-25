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Среда, 25 августа, 2021
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В Новосибирске две маленькие девочки стали жертвами пожилого педофила

Никита Брыкин
В Новосибирске две маленькие девочки стали жертвами пожилого педофила

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Следователи задержали 60-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в насильственном надругательстве над школьницами, пишет НГС.

По предварительной версии, злоумышленник напал на жертв в собственном доме. Ему удалось заманить девочек туда обманом.

Выяснилось, что на момент совершения преступления детям не было 9 и 10 лет.

После задержания полицейские столкнулись с проблемой, поскольку здоровья пенсионера хватало только на секс с малолетними. Мужчину с гипертоническим кризом доставили в больницу прямо из отдела полиции.

Сейчас следствие ждет выздоровления злоумышленника. После этого его доставят в суд и, скорее всего, арестуют.

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