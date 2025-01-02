В Норильске самолёт выкатился за пределы ВПП, прокуратура начала проверку

В международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева произошло авиационное происшествие с самолетом Airbus А321 авиакомпании «Сибирь». Транспортная прокуратура Красноярского края уже начала проверку по факту инцидента.

По предварительным данным, сегодня около 8:00 по местному времени воздушное судно, выполнявшее рейс из Москвы, при развороте в районе рулежной дорожки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы после завершения посадки.

На борту самолета находились 79 пассажиров. Никто из них не пострадал. Самолет временно отстранен от полетов, причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Для выполнения обратного рейса в Москву авиакомпания выделила резервный борт, вылет которого запланирован на 15:30.

Тем временем Норильская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также проводятся мероприятия по контролю за соблюдением прав пассажиров, ожидающих задержанный рейс, сообщает пресс-служба ведомства.