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Четверг, 2 декабря, 2021
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В Нижнем Новгороде погоня за пятью подростками, угнавшими автомобиль, попала на видео

Александр Ильин

В Нижнем Новгороде пятеро подростков в возрасте от 11 до 17 лет угнали автомобиль и попали в ДТП. Погоня полиции за молодыми людьми попала на видео, сообщает РЕН ТВ. 

По предварительной информации, старший из ребят предложил другим угнать машину родителей. Те согласились и отправились кататься по городу. По некоторым данным, подростки были пьяны. 

Странно двигающийся автомобиль заметили сотрудники ДПС, которые начали погоню за нарушителями. Вскоре молодые люди врезались в столб. Пострадавших нет. 

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Через несколько минут на место ДТП подъехали родители юных угонщиков, которые отчитали детей за проступок. 

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