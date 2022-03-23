В Нижнем Новгороде обнаружили мёртвой семью с двумя детьми

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупов родителей и двух детей в квартире на улице Минина, сообщила пресс-служба СК РФ.

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Тела 43-летнего мужчины, его 41-летней жены, детей 10 и 4 лет нашли 23 марта. На место выехал руководитель регионального следственного управления Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции А. С. Ахметшин.

Уголовное дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают эксперты, оперативники опрашивают свидетелей, устанавливаются подозреваемые.