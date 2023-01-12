Четверг, 12 января, 2023
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В Нижегородской области нашли тело замерзшего полуголого ульяновца

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Image by Dragana_Gordic on Freepik

В Заволжье на берегу Волги обнаружили тело замерзшего насмерть жителя Ульяновска, написала «Улпресса».

Инцидент произошел 10 января. Погибшим оказался 45-летний работник ОАО «УАЗ». По предварительной информации, он отправился в командировку в Ярославль на своей машине.

Мужчина перестал выходить на связь накануне утром. Погибшего нашли раздетым по пояс, рядом с ним стоял автомобиль «Форд» с ключами в замке зажигания.

Видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

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