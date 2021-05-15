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Суббота, 15 мая, 2021
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В Нижегородской области арестовали убившего 12-летнюю девочку педофила

Елена Лобанова
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В Нижегородской области суд арестовал педофила, который убил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ

Зверское убийство произошло в поселке Большое Козино Балахнинского района. В один из дней девочка не вернулась домой после школы. Родители забеспокоились и начали поиски дочери. Тело школьницы нашли в лесу, недалеко от ее дома, в четверг, 13 мая. 

Экспертиза показала, что над девочкой надругались и зарезали. 

Подозреваемым оказался ранее судимый за педофилию мужчина. В 2016 году он вышел на свободу. Примечательно, что до настоящего времени он находился под административным надзором. Соседи мужчины рассказали, что он часто гулял возле детсада и фотографировал детей. К тому же окна его дома выходили на детскую площадку. 

По факту убийства девочки возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Подозреваемого арестовали на два месяца.

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