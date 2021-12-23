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Четверг, 23 декабря, 2021
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В Нижегородской области 18-летний парень забил кирпичом мать, не пускавшую его жить отдельно

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

В Вознесенском районе Нижегородской области 18-летний юноша подозревается в убийстве 38-летней матери, которая была против его самостоятельной жизни отдельно от неё, сообщает пресс-служба регионального следкома. 

По данным правоохранителей, инцидент случился 17 декабря в селе Илев. Во время ссоры с матерью на почве воспитательного процесса сын нанёс ей несколько ударов кирпичом по голове.

После чего молодой человек с целью сокрытия совершённого закопал тело матери на придомой территории. 

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Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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