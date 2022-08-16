В  Рязань на  Международный Форум древних городов приедет гостья из Непала

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз пройдёт Международный Форум древних городов.

24 августа на сцене Мультимедийного комплекса состоится показ лучших короткометражных фильмов и фото Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить».

Специальным гостем фестиваля станет Лариса Маттейссен — путешественница, гид и автор самого уникального блога о Непале.

Рязанцы и гости форума смогут пообщаться с ней 25 августа с 17.00 также на сцене Мультимедийного комплекса.

Лариса покажет 2 фильма, которые она сняла в Непале. Документальный фильм про уникальное гималайское племя, проживающее в джунглях, на границе с Индией. И фильм биопик про непальского художника. А также расскажет о том, как она попала и осталась жить в Непале.