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Суббота, 6 ноября, 2021
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В Наташкином парке Рязани завершили высадку кустарников и деревьев

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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В Верхнем городском парке Рязани завершены работы по высадке растений, сообщает администрация города. За два дня появились около 700 деревьев и кустарников. 

Как отмечают в мэрии, работники благоустройства выбирали те растения, которые не требуют специального ухода и адаптированы к климату города. Среди них, например, ели, лапчатка кустарниковая, берёза пушистая. 

Уточняется, что в высадке зеленых насаждений принимала участие ландшафтный дизайнер Наталья Тарасова. 

Ранее экологи прокомментировали вырубку деревьев в Наташкином парке. 

  • В Наташкином парке Рязани завершили высадку кустарников и деревьев
  • В Наташкином парке Рязани завершили высадку кустарников и деревьев

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