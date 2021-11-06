В Наташкином парке Рязани завершили высадку кустарников и деревьев

В Верхнем городском парке Рязани завершены работы по высадке растений, сообщает администрация города. За два дня появились около 700 деревьев и кустарников.

Как отмечают в мэрии, работники благоустройства выбирали те растения, которые не требуют специального ухода и адаптированы к климату города. Среди них, например, ели, лапчатка кустарниковая, берёза пушистая.

Уточняется, что в высадке зеленых насаждений принимала участие ландшафтный дизайнер Наталья Тарасова.

Ранее экологи прокомментировали вырубку деревьев в Наташкином парке.