В начале года у одного знака зодиака исполнится самая заветная мечта

По всей видимости, 2024 год готовит нам очень много сюрпризов, многие из которых — их ряда вон выходящие. Оно и здорово, ведь так намного интереснее проживать необычный период високосного года. Астролог Матвей Белозёров в гороскопе для издания МИР 24 рассказал о судьбе каждого знака зодиака. Кстати, одного из них ожидает исполнение мечты прямо в самом начале года.

Речь идёт о Близнецах. Начало года будет очень благополучным материально для них, Близнецам придут большие выручки. Исполнение мечты не заставит долго ждать и случится уже в начале 2024-го года.

— Середина года переведет вас из инициативного состояния в состояние мыслителя, так как вы всё-таки воздушный знак. Будет проработка полученного опыта и осмысление происходящего. Но не подходите к делам слишком осторожно, чтобы двигаться вперед. Сделайте выбор в пользу действий, которые принесут настоящее счастье, а не только материальные блага, — советует астролог.

Ранее 7info писал, какие особенности внешности указывают на ведьминскую сущность девушки. Ещё во времена Древней Руси при сватовстве обращали особое внимание на внешность девушек. И не только для того, чтобы выбрать себе самую красивую невесту, но и чтобы «откреститься» от ведьмы.

Во-первых, «метками дьявола» всегда считались родинки на лице. Если сейчас еле заметное пятнышко у губ добавляет женщине шарма, в давние времена оно могла спать причиной для отмены помолвки. Во-вторых, тревожным знаком считались родимые пятна лилового цвета. Позвать замуж девушку, на теле которой (руки, грудь, шея) лиловое пятно — значит, накликать беду на весь свой род.

Метки на тыльной стороне ладони также могли отпугнуть женихов. Особо пугали мужчин родимые пятна тёмного цвета, скопление родинок и странных шрамов, похожих на «третий глаз» или полумесяц.

Явной «меткой дьявола» считались аномалии тела: сросшиеся пальцы, отсутствие ногтей, волос, конечностей. Считалось, что такие люди — прямые посланники Сатаны, неудачно созданные по его подобию.