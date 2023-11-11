Ещё во времена Древней Руси при сватовстве обращали особое внимание на внешность девушек. И не только для того, чтобы выбрать себе самую красивую невесту, но и чтобы «откреститься» от ведьмы. На то, что девушка «на ты» общается с тёмными силами, согласно поверьям наших предков, указывают «метки дьявола». Это яркие особенности внешности, по которым можно определить колдунью. Их перечислило издание Life.ru.

Во-первых, «метками дьявола» всегда считались родинки на лице. Если сейчас еле заметное пятнышко у губ добавляет женщине шарма, в давние времена оно могла спать причиной для отмены помолвки. Во-вторых, тревожным знаком считались родимые пятна лилового цвета. Позвать замуж девушку, на теле которой (руки, грудь, шея) лиловое пятно — значит, накликать беду на весь свой род.

Метки на тыльной стороне ладони также могли отпугнуть женихов. Особо пугали мужчин родимые пятна тёмного цвета, скопление родинок и странных шрамов, похожих на «третий глаз» или полумесяц.

Явной «меткой дьявола» считались явные аномалии тела: сросшиеся пальцы, отсутствие ногтей, волос, конечностей. Считалось, что такие люди — прямые посланники Сатаны, неудачно созданные по его подобию.

Ранее мы писали, какие фамилии, говорят о том, что ваши предки — колдуны. Например, сын местной ведьмы мог получить фамилию Ворожейкин и передать ее потомкам. Другие похожие фамилии: Ворожня, Вороженко, Ворожкин, Ворожкович и Ворожбий.Также могут быть связаны с колдунами фамилии Гадалов, Кудесников, Кудеяров, Знахаркин и Ведьмин.

Фамилия Ворогушин может происходить от слова «ворогуша», которое использовалось в XI–XVII веках для обозначения недруга или лихорадки. Однако, в различных говорах это слово приобрело другие значения, включая «грубую женщину» или «колдунью».

Фамилии Бережнов, Зеленин, Зеленихин, Зеленищев, Зеленкевич, Зеленко, Зеленухин, Зеленцов и другие, могут происходить от использования слова «зелье» для обозначения знахаря или врача.

Фамилии Балеев и Балеевич могут происходить от слова «бальник», которое использовалось для обозначения ведуна, знахаря или врача.

Фамилия Прокудин может намекать на прозвище предков, связанное с колдовством или ведовством. Прокудами называли проказников, шалунов, изворотливых и предприимчивых людей, которые могли нанести вред или порчу.

Фамилии Лиходеев и Лехари также связаны с наведением порчи. Фамилия Кулешов может происходить от слова «кулешата», которое в пермских говорах XIX века использовалось для обозначения нечистой силы, находившейся в подчинении у колдуна. Однако, самая распространенная версия происхождения фамилии Кулешов связана с словом «кулеш», обозначающим жидкую кашу или похлебку.