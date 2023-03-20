«Комсомольская правда» опубликовала фамилии, у предков которых могли быть связи с колдовством и ведовством.

Например, сын местной ведьмы мог получить фамилию Ворожейкин и передать ее потомкам. Другие похожие фамилии: Ворожня, Вороженко, Ворожкин, Ворожкович и Ворожбий.

Также могут быть связаны с колдунами фамилии Гадалов, Кудесников, Кудеяров, Знахаркин и Ведьмин.

Фамилия Ворогушин может происходить от слова «ворогуша», которое использовалось в XI–XVII веках для обозначения недруга или лихорадки. Однако, в различных говорах это слово приобрело другие значения, включая «грубую женщину» или «колдунью».

Фамилии Бережнов, Зеленин, Зеленихин, Зеленищев, Зеленкевич, Зеленко, Зеленухин, Зеленцов и другие, могут происходить от использования слова «зелье» для обозначения знахаря или врача.

Фамилии Балеев и Балеевич могут происходить от слова «бальник», которое использовалось для обозначения ведуна, знахаря или врача.

Фамилия Прокудин может намекать на прозвище предков, связанное с колдовством или ведовством. Прокудами называли проказников, шалунов, изворотливых и предприимчивых людей, которые могли нанести вред или порчу.

Фамилии Лиходеев и Лехари также связаны с наведением порчи. Фамилия Кулешов может происходить от слова «кулешата», которое в пермских говорах XIX века использовалось для обозначения нечистой силы, находившейся в подчинении у колдуна. Однако, самая распространенная версия происхождения фамилии Кулешов связана с словом «кулеш», обозначающим жидкую кашу или похлебку.