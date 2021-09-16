В Москве три подруги придумали хитрый план, чтобы украсть элитный алкоголь

Из Московского супермаркета три девушки, действовавшие в сговоре, вынесли две бутылки элитного шампанского на общую сумму в 32 тысячи рублей. Об этом пишет Лайф.

Одна девушка зашла в торговый зал и направилась в отдел с алкоголем. Положив две бутылки в корзину, она перешла в следующий зал, где её уже ждала подруга с рюкзаком. Пока злоумышленницы перекладывали товар третья подельница отвлекала охранника, притворяясь бедной мамой, потерявшей коляску.

Вся «спецоперация» подруг попала на камеры видеонаблюдения. Их поисками занимается полиция.