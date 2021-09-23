В Москве сын с особой жестокостью убил спящих родителей

Накануне в однокомнатной квартире на Полярной улице на северо-востоке Москвы были найдены тела двух человек, пишет МК.

По предварительной версии, 16-летний подросток зарезал своих родителей. Более года назад взрослые заметили неадекватное поведение сына и выяснили, что он употребляет наркотики.

Мальчику вызвали врачей, его поставили на учет, перевели на частное домашнее обучение. Утром 22 сентября он, вероятно, в наркотическом опьянении, напал с ножом на спящих 49-летнего папу и 55-летнюю маму.

В итоге злоумышленник нанес мужчине шесть ударов холодным оружием, а матери перерезал горло и пассатижами раздробил челюсть.