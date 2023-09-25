Понедельник, 25 сентября, 2023
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В Москве проходит выставка  Рязанской области

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 В Москве, в Совете Федерации проходит выставка достижений и перспектив развития Рязанской области в различных сферах жизнедеятельности.

Особенностью выставки являются интерактивные панели с «ожившими»  знаменитыми рязанцами.

Каждый герой символизирует  определённый тематический блок. Есенин — «Рязань для души» (культура и туризм), Павлов — «Рязань для жизни» (здравоохранение и социальная политика), Скобелев — «Рязань для защиты» (обороноспособность и ОПК), Уткин — «Рязань для развития» (промышленность)Костычев — «Рязань для каждого» (агропромышленный комплекс), Циолковский — «Рязань для будущего» (наука, образование, инновации).

Помимо интерактивного компонента на стенде традиционно присутствует девушка в рязанском народном костюме, которая демонстрирует технику плетения известного на весь мир Михайловского кружева.

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