В Москве проходит выставка  Рязанской области

В Москве, в Совете Федерации проходит выставка достижений и перспектив развития Рязанской области в различных сферах жизнедеятельности.

Особенностью выставки являются интерактивные панели с «ожившими» знаменитыми рязанцами.

Каждый герой символизирует определённый тематический блок. Есенин — «Рязань для души» (культура и туризм), Павлов — «Рязань для жизни» (здравоохранение и социальная политика), Скобелев — «Рязань для защиты» (обороноспособность и ОПК), Уткин — «Рязань для развития» (промышленность)Костычев — «Рязань для каждого» (агропромышленный комплекс), Циолковский — «Рязань для будущего» (наука, образование, инновации).

Помимо интерактивного компонента на стенде традиционно присутствует девушка в рязанском народном костюме, которая демонстрирует технику плетения известного на весь мир Михайловского кружева.