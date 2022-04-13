В Москве пассажир автобуса толкнул на асфальт 23-летнюю мать с ребёнком на руках

Ночью 13 апреля в Москве на Проспекте Мира 40-летний пассажир автобуса толкнул на асфальт 23-летнюю мать с полуторагодовалым малышом на руках, сообщает прокуратура столицы.

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Между мужчиной и женщиной случился конфликт. При выходе из автобуса пассажир толкнул девушку с ребёнком на руках, в результате она упала на асфальт.

Младенцу потребовалась медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Бабушкинская межрайонная прокуратуры контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту, — говорится в сообщении ведомства.