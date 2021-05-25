В Москве грабители обокрали двух девушек и изнасиловали одну из них

- Advertisement -

В Москве мужчины ограбили двух девушек и изнасиловали одну из них. Пострадавшую госпитализировали. Об этом говорится РЕН ТВ.

Все произошло 23 мая на проспекте Андропова. Ночью трое мужчин позвонили в квартиру к незнакомым девушкам. Они предложили им познакомиться. Когда им открыли дверь, то они запугали 34-летнюю хозяйку и потребовали перевести им 144 000 рублей.

После мужчины изнасиловали 21-летнюю девушку и похитили с ее счета 142 000 рублей и 7 000 рублей наличными.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны уроженцы Дагестана. Один из них ранее был судим за оборот оружия, а другого подозревают в экстремизме.