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Среда, 26 мая, 2021
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В Москве грабители обокрали двух девушек и изнасиловали одну из них

Елена Лобанова
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В Москве мужчины ограбили двух девушек и изнасиловали одну из них. Пострадавшую госпитализировали. Об этом говорится РЕН ТВ

Все произошло 23 мая на проспекте Андропова. Ночью трое мужчин позвонили в квартиру к незнакомым девушкам. Они предложили им познакомиться. Когда им открыли дверь, то они запугали 34-летнюю хозяйку и потребовали перевести им 144 000 рублей. 

После мужчины изнасиловали 21-летнюю девушку и похитили с ее счета 142 000 рублей и 7 000 рублей наличными. 

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны уроженцы Дагестана. Один из них ранее был судим за оборот оружия, а другого подозревают в экстремизме.

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