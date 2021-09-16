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Четверг, 16 сентября, 2021
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В Москве девочка ушла из дома, оставив записку: «хочу убивать»

Александр Ильин
В Москве девочка ушла из дома, оставив записку: «хочу убивать»

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В Москве, в районе Северное Бутово, полиция отыскала 10-летнюю школьницу, которая сбежала из дома, оставив родителям записку с тревожным посланием: «я хочу убивать». Об этом пишет МК. 

К счастью, девочку удалось возвратить домой уже вечером этого дня. Её нашли в одном из торговых центров.

Выяснилось, что накануне в семье произошла ссора. Девочка обиделась на отца, поскольку тот отругал её за то, что она вовремя не отвечала на телефонные звонки. По словам подростка, записку она написала «просто так».

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