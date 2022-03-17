В Москве 8-летняя девочка умерла после операции на ухе

16 марта в Москве в НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 8-летняя девочка умерла после операции по восстановлению ушной раковины, сообщает РЕН ТВ.

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Ребёнок приехал в больницу с родителями из Альметьевска.

Операция по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра закончилась успешно, однако через некоторое время пациентка почувствовала себя плохо. Сердце девочки остановилось, врачи не смогли её реанимировать.

По факту ЧП полиция начала проверку. Причину смерти назовут по результатам судмедэкспертизы.