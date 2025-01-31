В Москве 11-летняя девочка убила бабушку за отказ пойти на прогулку

Юная жительница Москвы убила бабушку из-за того, что ей не разрешили пойти на прогулку, пишет телеграм-канал Baza.

Трагедия произошла 30 января в квартире на улице Твардовского. Девочка учится дома из-за проблем со здоровьем. В тот день 11-летняя внучка хотела пойти погулять, но 75-летняя женщина запретила идти на улицу, поскольку вечером у нее был репетитор.

«Девочка пошла на кухню, взяла нож и ударила бабушку в правый бок. После случившегося женщина упала», — говорится в публикации.

Злоумышленница же выбежала на улицу и начала кричать, что ее «бабушка умерла».

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Соседка услышала это и прошла проверять знакомую. Вскоре она вызвала скорую. В итоге женщина умерла при госпитализации.

Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, однако ответственность по этой статье наступает с 14 лет, поэтому ребенка не будут судить.