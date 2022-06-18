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Суббота, 18 июня, 2022

В Московском районе Рязани полицейские за сутки выявили 38 нарушений общественного порядка

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Александр Ильин

В Московском районе Рязани полицейские за сутки выявили 38 нарушений общественного порядка

В Московском районе Рязани полицейские провели рейды, направленные на выявление, пресечение и предупреждение административных правонарушений и преступлений. Особое внимание было направлено на выявление нарушений общественного порядка и миграционного законодательства.

В рейдах участвовали различные подразделения регионального УМВД России: сотрудники ППС, автоинспекторы, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты миграционного контроля, сотрудники оперативных подразделений.

За сутки полицейские выявили 38 правонарушений: 14 фактов потребления алкоголя в запрещенных для этого общественных местах, 5 фактов управления транспортных средством в состоянии опьянения, 9 нарушений миграционного законодательства. Из нелегального оборота спиртосодержащей продукции изъято более 65 литров алкоголя.

Отмечается, что оперативно-профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и общественной безопасности продолжаются.

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