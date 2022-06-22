В мэрии Рязани обсудили готовность к пожароопасному сезону

22 июня состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, под председательством первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Алексея Пустовалова. Его участниками стали руководители структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации, ГУ МЧС России по Рязанской области.

В ходе заседания было отмечено, что наиболее подверженным угрозе лесных пожаров на территории города Рязани является район поселка Солотча, в котором расположено 18 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе детские оздоровительные лагеря.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года в городе проводится комплекс первичных мероприятий по пожарной безопасности. Кроме того, управлением благоустройства города проведены работы по созданию минерализованных полос вдоль дорог, линий электропередач, по периметру детских оздоровительных лагерей и в междурядьях лесных насаждений в поселке Солотча протяженностью 12 км, а также на территории поселков Божатково, Дягилево, Канищево, Семчино, Соколовка, микрорайона поселка Храпово и района Мирный, проведена опашка общей протяженностью около 16 км.

Также было отмечено, что в пожароопасный сезон и при введении особого противопожарного режима на территории города Рязани будет организовано взаимодействие с ГБУ Рязанской области «Пожлес», ГКУ Рязанской области «Солотчинское лесничество» и ФГБУ «Рязанский областной центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды».

Специалистами МП «Водоканал города Рязани» совместно с представителями пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Рязанской области проведены весенние проверки 2022 года на предмет технического состояния пожарных гидрантов, установленных на муниципальных водопроводных сетях города Рязани в, в том числе в поселке Солотча.

Сотрудниками управления по делам ГОЧС города Рязани осуществляется ежедневное патрулирование лесополос и поселка Солотча. Кроме того, МКУ «Управление по делам территории города Рязани», МКУ «УДТ» на регулярной основе проводится работа по информированию населения с раздачей материала по противопожарной тематике.