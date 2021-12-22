В Минздраве Калуги прокомментировали инцидент в роддоме, где у пациентки случился выкидыш после конфликта с охранником

В Министерстве Здравоохранения Калужской области прокомментировали инцидент в роддоме, где у пациенти случился выкидыш после конфликта с охранником, сообщает Ника ТВ.

Напомним, о происшествии стало известно 21 декабря. Ролик с рассказом о случившемся опубликовала сама девушка в социальных сетях.

По её словам, у неё открылось кровотечение, но охранник медучреждения не пустил её к доктору, поскольку у неё не было записи на госпитализацию. В итоге девушка попала на приём после звонка отцу, который устроил скандал и добился того, чтобы его дочь осмотрели. К несчастью, ребёнка она потеряла.

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В Минздраве Калуги пояснили, что после проведённого расследования охранник был уволен, с персоналом провели соответствующую беседу. Кроме того, в ведомстве не установили вину медицинского персонала в смерти ребёнка.