В мэрии сообщили об отключении холодной воду на восьми рязанских улицах

Восемь улиц Рязани остались в пятницу, 2 апреля, без воды. Информация появилась на сайте администрации города.

Причина отключения воды – аварии на водопроводе. Сотрудники рязанского Водоканала приступили к их устранению.

До 15.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Горького, дом 74/64, дом 76, дом 78, дом 78а, дом 80, дом 86, дом 57, дом 59, дом 4;

улица Праволыбедская, дом 35, дом 35 корп. 2, дом 36, дом 37, дом 38, дом 39, дом 46, дом 47, дом 49, дом 50, дом 51, дом 53, дом 54, дом 55.

Также, по сообщению мэрии, в 15.00 воду дадут на Куйбышевском шоссе в домах с 36 по 51 (все организации с буквами и цифрами), а также в доме №23 по улице 1-я Прудная.

К 12.00 холодное водоснабжение восстановят в доме №85 по улице Ленинского Комсомола, в домах 14, 18 корп.1, 18а по улице 9-я Линия.

К этому времени дадут воду на 10-й Линии и в доме №93 по улице Шевченко.