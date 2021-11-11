В мэрии Рязани сообщили о последствиях аварии с поездом на улице Забайкальской

В четверг, 11 ноября, на улице Забайкальской, в районе дома №25 стр. 1, у железнодорожных путей поезд серьёзно повредил воздушную теплотрассу. Сейчас рабочие МУП «РМПТС» устраняют аварию, сообщают в мэрии Рязани.

Уточняется, что из-за происшествия пришлось отключить котельную предприятия в районе АРЗ 360. В результате 27 домов по улице временно остались без тепла, 16 – без горячей воды. Также в зону отключения попали детский сад №14, школа искусств №9 и военная часть.

“Сейчас бригада предприятия приступила к устранению аварийной ситуации. О сроках восстановления подачи теплоснабжения будет сообщено позднее”, — передали в пресс-службе администрации.

Ранее было опубликовано видео с места ЧП.