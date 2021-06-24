В машине тульского бизнесмена обнаружили два трупа

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Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тел в автомобиле тульского предпринимателя.

Трупы в машине гендиректора фирмы «Лесопродукция» обнаружили сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, погибшие пробрались на склад лесопилки. По всей видимости, они хотели обворовать помещение, но их поймал хозяин склада. По данным следователей, предприниматель избил гостей деревянным бруском, связал и оставил в здании.

Когда пострадавшие скончались, он положил трупы в автомобиль и повёз в лес.

Возбуждено уголовное дело. Бизнесмен уже признался в убийстве, пишет РЕН ТВ.