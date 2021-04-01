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Суббота, 3 апреля, 2021
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81-летнюю липчанку насмерть сбил уборочный автомобиль

Елена Лобанова
Фото Gorod48

В Липецке уборочный автомобиль МБУ «Управление благоустройства Липецка» насмерть сбил пожилую женщину. Трагедия произошла, когда водитель начал движение задним ходом. Об этом сообщает Gorod48. 

Известно, что машина мыла тротуар. В этот момент по тротуару в сторону пешеходного перехода через проспект Победы шла пенсионерка. Водитель начал сдавать задним ходом, но не заметил в «слепой зоне» женщину. По словам 37-летнего мужчины, в машине находилась полная бочка для полива. Во время наезда на пенсионерку, липчанин подумал, что это вода стучит о стенки бочки.

Личность погибшей уже удалось установить. Ею оказалась 81-летняя местная жительница. 

На место выехали сотрудники МБУ и начальник ОГИБДД по Липецку Олег Володин. В департаменте дорожного хозяйства Липецка отметили, что проведут внутреннюю проверку и накажут виновных. А семье погибшей окажут необходимую помощь.

Фото Gorod48
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