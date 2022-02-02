В Липецке находчивый муж занял деньги на интим-услуги у жены

Житель Липецка лишился денег при заказе интим-услуг в Интернете пишет портал Город 48.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина связался с оператором и отдал ему 74 700 рублей: 20 000 за проститутку, остальные деньги — за страховку жизни и страховку от болезней. При этом он должен был получить эти средства после оказания услуг.

Выяснилось, что липчанину немного не хватило денег, и он одолжил их у жены. В итоге проститутка так и не приехала к потерпевшему. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

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Теперь жертва мошенничества очень переживает, что супруга узнает, зачем он взял у нее деньги.