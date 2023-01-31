Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

В Лесопарке заработал выставочный фотопроект рязанского Туристического информационного центра

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Фото из Телеграм канала Администрация города Рязани

В рязанском Лесопарке открылся выставочный фотопроект «По соседям».

В экспозиции собраны фотографии интересных объектов Владимирской, Смоленской, Калужской, Воронежской и других областей. Рязанцы смогут вдохновиться красотами соседних регионов и спланировать поездку выходного дня.

В Лесопарке заработал выставочный фотопроект рязанского Туристического информационного центра
В Лесопарке заработал выставочный фотопроект рязанского Туристического информационного центра
В Лесопарке заработал выставочный фотопроект рязанского Туристического информационного центра

Фотовыставка «По соседям» – это проект Рязанского Информационного Центра. Цель — поддержка и популяризация самостоятельных путешествий по России с помощью простых и удобных профессиональных сервисов и интернет-ресурсов.

В Лесопарке заработал выставочный фотопроект рязанского Туристического информационного центра

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