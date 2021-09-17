В лесах Костромы наблюдается небывалый урожай грибов

Жители Костромы и области заявили о рекордных урожаях съедобных грибов, которые наблюдаются по всей территории региона. Об этом пишет портал «Kostroma.Today».

В социальных сетях костромичи делятся фотографиями полных корзин белых, подберёзовиков, рыжиков и других грибов.

«Мы буквально за час насобирали несколько корзинок. Грибов разных видано-невиданно», — делятся счастливые люди в комментариях.

Местные жители отмечают, что грибы в огромном количестве встречаются даже в городских парках и на исхоженных тропинках возле лесов. По мнению грибников, столь обильный урожай связан с затяжными дождями, прошедшими в первые дни сентября.