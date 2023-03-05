В Кремле рассказали, будут ли вводить военное положение в Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о введении военного положения в регионах, граничащих с Украиной, не принималось, написал «Бел.Ру».
По его словам, подобные указания может дать только российский лидер Владимир Путин.
В четверг на территорию Брянской области прорвались диверсанты. В результате погибли двое мужчин и пострадал ребенок.
После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования на приграничных территориях.
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