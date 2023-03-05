В Кремле рассказали, будут ли вводить военное положение в Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о введении военного положения в регионах, граничащих с Украиной, не принималось, написал «Бел.Ру».

По его словам, подобные указания может дать только российский лидер Владимир Путин.

В четверг на территорию Брянской области прорвались диверсанты. В результате погибли двое мужчин и пострадал ребенок.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования на приграничных территориях.