В Красноярске 43-летний мужчина похитил восьмилетнего мальчика. Ребенка злоумышленник удерживал около суток. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Юный красноярец пропал во дворе дома в Ленинском районе города во вторник, 27 апреля. Школьника нашли через сутки в заброшенном доме в центре Красноярска. Вместе с ним в помещении находился и подозреваемый.
Несколько недель до этого мужчина предлагал мальчику «совместное проживание». Злоумышленник уже признал свою вину.
Ранее мужчина был судим за убийство, совершенное в Кемеровской области. Он отсидел 20 лет в колонии. На момент того преступления злоумышленнику было 23 года.