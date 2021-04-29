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В Красноярске 43-летний мужчина похитил восьмилетнего мальчика. Ребенка злоумышленник удерживал около суток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Юный красноярец пропал во дворе дома в Ленинском районе города во вторник, 27 апреля. Школьника нашли через сутки в заброшенном доме в центре Красноярска. Вместе с ним в помещении находился и подозреваемый.

— Против 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение малолетнего. По предварительным данным, он обманул мальчика, предложив заработать на расклейке объявлений. Так он и увел ребенка со двора, — говорится в сообщении.

Несколько недель до этого мужчина предлагал мальчику «совместное проживание». Злоумышленник уже признал свою вину.

Ранее мужчина был судим за убийство, совершенное в Кемеровской области. Он отсидел 20 лет в колонии. На момент того преступления злоумышленнику было 23 года.