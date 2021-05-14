В Костромской области в ходе жесткой аварии смяло фуру

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Накануне на мосту в поселке Островское в Костромской области произошла серьезная авария, пишет портал «Kostroma.Today».

В Сети появились кадры, на которых запечатлена сильно смятая кабина грузовика.

В пресс-службе регионального ГИБДД пояснили, что инцидент произошел рано утром. По предварительной версии, один из водителей фуры остановился на красный свет светофора, который дополнительно установили на трассе из-за ремонта моста.

Однако владелец грузовика, который ехал сзади, отвлекся и не успел затормозить. В итоге он въехал в прицеп автомобиля. ДТП обошлось без жертв.