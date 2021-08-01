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Понедельник, 2 августа, 2021
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В Костроме водители автобусов требуют деньги с пенсионеров

Никита Брыкин
В Костроме водители автобусов требуют деньги с пенсионеров
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Костромичи жалуются на водителей автобусов, которые просят льготников платить за проезд, не принимая проездной, пишет портал k1news.

В частности, горожане просят проверить 11-й маршрут, а также автобус №21.

«Водители говорят: «плати или выходи», – отметил один из пользователей.

Другой автор написал, что стал свидетелем, как водитель 23-го маршрута выгонял детей с проездными с использованием нецензурной брани.

Администрация посоветовала обратиться в Управление транспорта по телефону 42-21-33 и сообщить номера транспортного средства, дату и время поездки.

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