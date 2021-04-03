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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Костроме агрессивных антимасочников стали штрафовать на 15 тысяч рублей

Никита Брыкин

Суды стали назначать штрафы в размере 15 тысяч рублей костромичам, которые принципиально отказываются надеть маску, пишет портал «Kostroma.Today».

Подчеркивается, что такая участь ждет тех, кто ведет себя особо нагло.

«В отношении злостных нарушителей, не реагирующих на замечания и принципиально отказывающихся носить маску, или тех, кто совершил нарушение повторно, имелись случаи назначения судом штрафа в размере 15 000 рублей», — обратили внимание в областном суде.

Отметим, что сейчас чаще всего жителей Костромской области штрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

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