В Костроме 26 мая отключат холодную воду на пяти улицах

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В среду, 26 мая, в Костроме отключат холодную воду из-за ремонта. Без воды останутся жители пяти улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Специалисты МУП «Костромагорводоканал» заменяют участок водопроводной сети на Рабочем проспекте. Реконструкция коммуникаций проводится перед ремонтом дорог.

Из-за этого с 10:00 до 13:00 воды не будет по следующим адресам:

Улица 5-я Рабочая, дома № 11,13;

Улица 7-я Рабочая, дом № 12;

Улица Новый Быт, дома № 12,13,14,16,19;

Улица Задорина, дом № 57.

Также в некоторых домах снизят давление в системах водоснабжения до уровня первого этажа. Это касается жителей зданий, расположенных от улицы 7-ая Рабочая до поселка Волжский. В их числе населенные пункты Первомайский, Любавино, Первый, Здоровье, а также дома на Речном проспекте, улицах Бляхина, Винокурова, Боровой, Водяной, Сплавщиков, Славянской, Линейной Судостроителей, на Целинных и Водяных проездах и прилегающих к ним улицах.

Если воду не включили вовремя, то обратитесь в диспетчерскую службу по номеру телефона 31-47-56.