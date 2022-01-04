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Вторник, 4 января, 2022
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В Кораблинском районе водитель сбил женщину-пешехода привязанной к автомобилю «ватрушкой»

7info7

В понедельник, 3 января, в селе Лесуново Кораблинского района женщину-пешехода автомобиль сбил привязанной к нему «ватрушкой». Подробности ДТП обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

20-летний житель Московской области за рулём «Лада Веста» присоединил к автомобилю тюбинг и перевозил на нём свою знакомую. В момент поворота, примерно в 15.30, «ватрушку» занесло, и она влетела в шедшую по обочине 53-летнюю местную жительницу.

Пострадавшая получила травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

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