Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Кораблинском районе столкнулись два грузовика, пострадал водитель

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В ДТП с участием двух грузовиков в Кораблинском районе пострадал водитель. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась 14 февраля около 16:30 на 16-м километре трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. За рулём КамАЗа находился 67-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с с автомобилем «МАКАР» под управлением 40-летнего жителя посёлка Сапожок.

Водитель КамАЗа получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка ДТП.

В Кораблинском районе столкнулись два грузовика, пострадал водитель
В Кораблинском районе столкнулись два грузовика, пострадал водитель

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