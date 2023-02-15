В Кораблинском районе столкнулись два грузовика, пострадал водитель

В ДТП с участием двух грузовиков в Кораблинском районе пострадал водитель. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась 14 февраля около 16:30 на 16-м километре трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. За рулём КамАЗа находился 67-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с с автомобилем «МАКАР» под управлением 40-летнего жителя посёлка Сапожок.

Водитель КамАЗа получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка ДТП.