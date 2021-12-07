В Кораблинском районе два рецидивиста до смерти забили приятеля стеклянной банкой

Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей Кораблина, которые подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, 2 декабря подозреваемые 1992 и 1998 г.р. распивали спиртное вместе с потерпевшим. Начался конфликт, в ходе которого мужчины стали избивать приятеля руками, ногами, а также фрагментами мебели и стеклянной банкой.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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Злоумышленников вскоре задержали по горячим следам. Сейчас они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.