В Константинове стартовал Х Межрегиональный музыкальный фестиваль

«Музыкальное лето в Константинове» проходит в рамках проекта «Культурное лето в Рязанской области», – сообщает региональное правительство.

Фестиваль посвящён Году культурного наследия народов России. Всё лето по субботам будут проходить концерты солистов и коллективов разных жанров и стилей. Мероприятие соберёт лучшие ансамбли из Рязанской, Владимирской, Московской областей, Саранска, Волгограда и Тулы.

18 июня в музея-заповеднике С.А. Есенина прошёл концерт ансамбля русской народной песни «Рязаночка». Художественный руководитель – Дмитрий Козырев. В репертуаре артистов более сотни музыкальных произведений: авторские, русские народные композиции, частушки, казачьи и обрядовые песни.