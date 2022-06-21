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Вторник, 21 июня, 2022

В Константинове стартовал Х Межрегиональный музыкальный фестиваль

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Татьяна Проводина

В Константинове стартовал Х Межрегиональный музыкальный фестиваль

Фото с сайта museum-esenin.ru

«Музыкальное лето в Константинове» проходит в рамках проекта «Культурное лето в Рязанской области», – сообщает региональное правительство.

Фестиваль посвящён Году культурного наследия народов России. Всё лето по субботам будут проходить концерты солистов и коллективов разных жанров и стилей. Мероприятие соберёт лучшие ансамбли из Рязанской, Владимирской, Московской областей, Саранска, Волгограда и Тулы.

18 июня в музея-заповеднике С.А. Есенина прошёл концерт ансамбля русской народной песни «Рязаночка». Художественный руководитель – Дмитрий Козырев. В репертуаре артистов более сотни музыкальных произведений: авторские, русские народные композиции, частушки, казачьи и обрядовые песни.

В Константинове стартовал Х Межрегиональный музыкальный фестиваль
Фото с сайта museum-esenin.ru
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