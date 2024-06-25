Вторник, 25 июня, 2024

В Клепиковском районе перевернулся грузовик

Автор: Кристина Аманн

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Рядом с селом Криуша Клепиковского района заметили лежащий на обочине грузовик. Видео с места ДТП опубликовали YA62.ru.

Судя по ролику, большегруз перевернулся. Как говорят очевидцы, водитель получил травмы: его видели с перебинтованной головой.

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