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Воскресенье, 17 апреля, 2022

В Кировской области найдено тело 4-летней девочки с ножевыми ранениями

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В Кировской области найдено тело 4-летней девочки с ножевыми ранениями

Александр Ильин

16 апреля в одном из домов посёлка Нема Кировской области обнаружено тело 4-летней девочки с ножевыми ранениями, сообщает региональный следком. 

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Ранения также получила 7-летняя девочка. Предварительно, к преступлению причастен 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия.

В ходе следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, сейчас он задержан и находится на допросе. 

Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего.

«По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается продолжается», — говорится в сообщении СК.

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