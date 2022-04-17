В Кировской области найдено тело 4-летней девочки с ножевыми ранениями

16 апреля в одном из домов посёлка Нема Кировской области обнаружено тело 4-летней девочки с ножевыми ранениями, сообщает региональный следком.

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Ранения также получила 7-летняя девочка. Предварительно, к преступлению причастен 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия.

В ходе следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, сейчас он задержан и находится на допросе.

Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего.