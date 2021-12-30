В Кировской области 10-месячная девочка погибла в квартире, где находилась её мать

В городе Кирово-Чепецк Кировской области обнаружили тело 10-месячной девочки. В квартире в тот момент находились её 30-летняя мать и сожитель, сообщает «Комсомольская правда».

Подробности трагедии не раскрываются. Известно, что региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В полиции, комментируя ситуацию, заявили, что семья погибшего ребенка состояла на профилактическом учете и в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать и отец прежде привлекались к ответственности за нарушение родительских обязанностей.

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Инцидент активно обсуждают в социальных сетях. По словам одной из местных жительниц, «у ребенка открытая черепно-мозговая травма, места живого нет на ней».