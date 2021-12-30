-6.9 C
Рязань
Четверг, 30 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Кировской области 10-месячная девочка погибла в квартире, где находилась её мать

Александр Ильин

В городе Кирово-Чепецк Кировской области обнаружили тело 10-месячной девочки. В квартире в тот момент находились её 30-летняя мать и сожитель, сообщает «Комсомольская правда». 

Подробности трагедии не раскрываются. Известно, что региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 

В полиции, комментируя ситуацию, заявили, что семья погибшего ребенка состояла на профилактическом учете и в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать и отец прежде привлекались к ответственности за нарушение родительских обязанностей. 

Реклама

Инцидент активно обсуждают в социальных сетях. По словам одной из местных жительниц, «у ребенка открытая черепно-мозговая травма, места живого нет на ней». 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,861ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img