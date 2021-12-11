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Суббота, 11 декабря, 2021
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В Кирове обманутые дольщики дома на Гороховской потребовали у властей решить их проблему

Александр Ильин

В Кирове 11 декабря обманутые дольщики дома № 11 на улице Гороховской вышли на улицу и потребовали у властей решить сложившуюся проблему, сообщает Newsler.ru. 

Напомним, застройщик должен был сдать дом в эксплуатацию ещё в 2016 году. На сегодняшний день готова только третья секция из пяти. При этом сроки завершения работ неизвестны.

«Путин, ты где? Дольщики в беде!», «5 лет пустых обещаний», «Папа, мама и я — бездомная семья» — с такими плакатами жители Кировы вышли на улицы и обратились к властям. 

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Как заявили дольщики, они требовали разрешить ситуацию у председателя правления Кировской области Александра Чурина и мэра Дмитрия Осипова, однако те направляли их к министру строительства, энергетики и ЖКХ Селезнёву, от которого внятного ответа добиться не удалось.

«Я записывалась на прием и к губернатору, и к Чурину, к Осипову. Ни один не принимал. Власть нас не слышит. К кому я могу попасть на прием, это только к Селезневу и Усанову», — сказала одна из участниц протеста.

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