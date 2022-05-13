В Касимовском районе сотрудница медучреждения подозревается в мошенничестве

В Касимовском районе руководительница отдела кадров одного из медицинских учреждений подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

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По информации следователей, в 2020-2021 годах подозреваемая подготовила фиктивные дополнительные соглашения к трудовым договорам на увеличение объема работ.

В соответствии с ними ряду сотрудников медучреждения были выплачены деньги за якобы имевшее место исполнение обязанностей сверх установленной нормы рабочего дня. Указанные денежные средства сотрудники учреждения по заранее достигнутой договоренности передавали подозреваемой.

Таким образом было совершено хищение из бюджета территориального фонда ОМС Рязанской области почти на 550 тысяч рублей.