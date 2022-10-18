В Касимовском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и ГАЗели

36-летний водитель погиб в автокатастрофе в Касимовском районе. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 17 октября около 10:35 на 2-ом километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. За рулём Skoda Octavia находился житель деревни Кольдюки. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ГАЗелью, которой управлял 31-летний житель Касимова.

От полученных травм водитель Skoda скончался на месте.

Проводится проверка случившегося.

Всего за сутки в регионе в ДТП погиб один и пострадали 14 человек.

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