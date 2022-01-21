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Пятница, 21 января, 2022
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В Касимовском районе начался учёт численности охотничьих животных

Александр Ильин

В Касимовском районе Рязанской области егери начали проводить учёт численности охотничьих животных, сообщает ИД «Пресса».

На маршрут вышли 22 егеря в 8 охотничьих хозяйствах. Им предстоит уточнить численность копытных, большинства видов пушных зверей и птиц (глухарей, тетеревов, рябчиков, серых куропаток), живущих на территории района. 

После этого будут определены лимиты и квоты изъятия охотничьих видов животных в следующем сезоне охоты.

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Как рассказал старший инспектор госохотнадзора по Касимовскому району Константин Янбаев, сейчас наблюдается снижение популяции кабанов, зато выросло количество лосей и косуль.

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