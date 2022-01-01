-4.1 C
Рязань
Суббота, 1 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Касимовском районе мужчина до смерти избил железным прутом свою сожительницу

Александр Ильин

В Касимовском районе Рязанской области 43-летний мужчина до смерти забил свою 62-летнюю сожительницу, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на следственный комитет региона. 

По предварительным данным, удары наносились железным прутом. Через некоторое время женщина скончалась от полученных травм. 

Инцидент случился во время распития спиртных напитков. Подозреваемый приревновал погибшую к приятелю. Сначала избил его, потом — сожительницу. 

Реклама

Как пояснили в СК, касимовец сознался в преступлении и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,862ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img