В Касимовском районе мужчина до смерти избил железным прутом свою сожительницу

В Касимовском районе Рязанской области 43-летний мужчина до смерти забил свою 62-летнюю сожительницу, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на следственный комитет региона.

По предварительным данным, удары наносились железным прутом. Через некоторое время женщина скончалась от полученных травм.

Инцидент случился во время распития спиртных напитков. Подозреваемый приревновал погибшую к приятелю. Сначала избил его, потом — сожительницу.

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Как пояснили в СК, касимовец сознался в преступлении и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело.