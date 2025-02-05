В Касимовский медцентр поступили новые стоматологические установки

Врачи Касимовского межрайонного медицинского центра работают на новых стоматологических установках. Четыре единицы современной техники поступили в ММЦ в декабре 2024 года. Об этом сообщает группа «Гусь-Железный» ВКонтакте.

«Сейчас в Касимове приём ведут стоматологи: хирург, ортопед и пять терапевтов. Также работают врачи в Елатьме, Лашме, Гусь-Железном, Подлипках. Они оказывают помощь всем жителям Касимовского округа», – рассказывает заведующая стоматологическим отделением Елена Евдокимова.

Новые стоматологические установки включают в себя модули врача и ассистента, удобные кресла, диодные светильники с сенсорным управлением – всё, что нужно для качественной работы врача и комфорта пациента.

Напомним, ранее об обновлении стоматологического оборудования в районных больницах заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.